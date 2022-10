Compartir

Alguna vez has tenido la sensación de estar hablando con alguien que presta más atención al móvil que a lo que le estás contando? En ese caso, eres una víctima más del phubbing.

Es normal si no lo has escuchado antes; lo raro es que no lo hayas sufrido. El término viene de la combinación de las palabras inglesas phone (teléfono) y snubbing (ignorar).

Un estudio publicado en la revista Journal of Applied Social Psychology reveló que este fenómeno amenaza cuatro necesidades del ser humano: el sentimiento de pertenencia, la autoestima, la existencia significativa y el control de las personas excluidas.

Los investigadores apuntaban que esta práctica puede ser particularmente dañina, sobre todo cuando se habla de relaciones de parejas.

¿Cómo evitarlo?

Para evitar caer en el phubbing es importante consolidar buenos hábitos y uno de ellos es retirar el móvil de la mesa o lugar que compartimos con nuestra pareja.

Uno de los más recomendables tiene lugar en el comedor, un espacio donde las pantallas tienen más capacidad de poner distancia en la pareja.

Dejar las pantallas de lado durante media hora o una hora al día brinda la oportunidad perfecta para conversar.

El simple hecho de enviar mensajes de texto mientras estamos manteniendo una conversación hace que esta resulte menos satisfactoria.

Además, tener el teléfono demasiado a mano ya puede traernos problemas, pues es capaz de distraer nuestra atención incluso cuando está apagado.