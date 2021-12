Compartir

















La serie de HBO, Chernobyl, resultó todo un éxito tras su estreno. Según criticas de los expertos historiadores es una de las producciones audiovisuales más realistas e históricamente acertadas respecto a los acontecimientos en la Ucrania sovietica durante abril de 1986.

Aquí te dejamos algunos de los detalles que son correctos e incorrectos sobre lo que pudimos ver en la serie.

La evacuación de Pripyat se retrasó (correcto)

Para el creador del guión Craig Mazin la parte más impactante de la tragedia en Chernobyl no fue la explosión en sí misma, si no como los ciudadanos vecinos de Pripyat fueron mantenidos en completa ignorancia.



Desde el principio, los responsables subestimaron la situación y no alertaron al pueblo, considerando que se podía manejar en silencio sin mayores consecuencias. La incompetencia de los responsables de la central envió a la muerte a hombres como el ingeniero Anatoli Sitnikov.



La historia de Lyudmilla Ignatenko (correcto e incorrecto),

El bombero Vasily Ignatenko y su esposa Lyudmilla son unas de las figuras más trágicas de la serie, aunque algunos de los detalles han sido modificados, gran parte de la historia es cierta. Qué pasó en Chernobyl



Lyudmilla tuvo que sobornar a una de las enfermeras para que la dejara ver a su esposo, ya que no se recibían visitas a los pacientes afectados por la radiación. A diferencia de la serie, el personaje del hospital le hizo cumplir estrictamente la regla de no tocarlo.



En la vida real y para la BBC Lyudmilla declaró en 2019 que fue hostigada por críticas con respecto a su bebé y acusaciones de;que lo había matado por permanecer cerca de Vasily después de la catástrofe de Chernobyl en 1986.





Los mineros fueron llevados a cavar por debajo (correcto)

Aunque el sótano de Chernobyl fue drenado todavía se temía que el corium quemase a través del concreto y contaminase el agua subterránea.



Para evitar que esto ocurriera, se reclutaron al rededor de 400 mineros de áreas cercanas para cavar un tunel debajo de la;plataforma para colocar un permutador de calor. La serie muestra a la mayoría de los mineros desnudándose completamente debido al calor.



Aunque los informes difieren, algunos indican que realmente varios de estos se desnudaron por completo. Se ha reportado que 1 de cada 4 mineros murió de cáncer o envenenado por la radiación. Qué pasó en Chernobyl

