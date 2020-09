¿Qué tan secreto resulta navegar en el modo incógnito?

Intentar proteger la privacidad mediante el uso del modo incógnito es muestra de una nueva valoración. Guardar la privacidad es una cotización que se incrementa a medida que progresa la tecnología en comunicaciones. Cada vez resulta más difícil que los usuarios de internet se sientan a sus anchas mientras navegan. Lo que se anunció pomposamente como “la superautopista de información”, se ha convertido en el “Gran Hermano” orwelliano que todo lo ve.

Muchos personas buscan rescatar su privacidad perdida cuando navegan por la web con navegadores en modos de protección. Se encuentran bajo el rótulo ‘Navegación Privada’ en Mozilla Firefox, Opera y Apple Safari. ‘Incógnito’ en Google Chrome; e ‘InPrivate’ en Microsoft Edge.

Lorrie Cranor, profesora de Informática y de Ingeniería y Política Pública y Hana Habib, Asistente de investigación de posgrado en el Instituto de Investigación de Software, las dos miembros de la Universidad Carnegie Mellon en Pensilvania, revisan alcances y limitaciones del modo incógnito. The Conversation estuvo a cargo de la publicación.

Las costuras del modo incógnito

Su investigación ha encontrado que muchas personas que usan el modo incógnito tienen ideas erróneas sobre la protección que están obteniendo. Un error común es que estos modos permiten navegar sin ser identificados sin que su proveedor de servicios de internet o su empleador sepan qué sitios web visita. Las herramientas en realidad proporcionan protecciones mucho más limitadas.

Si bien la implementación exacta varía de un navegador a otro, lo que tienen en común los modos de navegación privados es que una vez que la ventana es cerrada. El navegador ya no almacena los sitios web visitados, las cookies, los nombres de usuario, las contraseñas y la información de los formularios que completados durante la sesión.

Esencialmente, cada vez que el usuario abre una nueva ventana en modo incógnito, obtiene una “pizarra limpia” en forma de una nueva ventana que no ha almacenado ningún historial de navegación o cookies. Al cerrarla, la pizarra se borra nuevamente y el historial de navegación y las cookies de esa sesión de navegación privada se eliminan. Sin embargo, al marcar un sitio o descargar un archivo en ese modo, los marcadores y el archivo permanecerán en el sistema.

No impide el rastreo

El modo de navegación privada no garantiza que las actividades web del usuario no puedan vincularse a él o su dispositivo. En particular, el modo de navegación privada no impide que los sitios web conozcan su dirección de internet, y no impide que su empleador, escuela o proveedor de servicios de internet vea las actividades web al rastrear su dirección IP.

Cualquiera que pueda ver el tráfico de internet, escuela o jefe, proveedor de servicios de internet, agencias gubernamentales, personas que espían conexiónes inalámbricas públicas. Todos ellos pueden acceder a la actividad de navegación. Proteger esa actividad requiere herramientas más sofisticadas que utilizan cifrado, como las redes privadas virtuales.

El modo incógnito ofrece pocas protecciones de seguridad. En particular, no impide descargar un virus o malware a tu dispositivo. Además, no ofrece ninguna protección adicional para la transmisión de tarjetas de crédito u otra información personal a un sitio web cuando se completa un formulario en línea.

También es importante tener en cuenta que cuanto más tiempo permanezca abierta la ventana de navegación privada, más datos de navegación y cookies se acumularán, reduciendo tu protección de privacidad. Es sana práctica cerrar esa ventana con frecuencia para limpiar la pizarra.

Falso escondite

No es tan sorprendente que las personas tengan ideas erróneas sobre cómo funciona el modo de navegación privada. La palabra “incógnito” sugiere mucha más protección de la que estos modos realmente proporcionan.

Puede ser difícil disipar todos los mitos de encubrimiento sugeridos por el modo incógnito. De allí que resulte crucial mitos dejar en claro que la navegación privada impide que el navegador mantenga un registro de ciertas actividades, pero no es un escudo de privacidad completo.