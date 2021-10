El exministro de petróleo y exlíder de PDVSA, Rafael Ramírez lanzó duras críticas a la creación del bolívar digital. Dijo que la nueva moneda es algo totalmente ficticio como lo es el dólares; y que el gobierno se vio forzado a quitar los ceros a la moneda nacional.

Como es conocido el experto en petróleos domingo a domingo se ha vuelto un crítico del gobierno. Comentó que el mismo gobierno ha creado la devaluación de la moneda en el país; y su destrucción.

«La devaluación y destrucción de la moneda es que el mismo Gobierno se ha visto forzado a quitarle ceros al bolívar»; dijo el exministro en su página. Donde además tuvo palabras duras para el manejo de la economía del país.

Dijo que el gobierno no puede manejar el ritmo inflacionario del país y esto ha afectado el sistema financiero; empresa privada entre otros planes que mantiene el ejecutivo; dijo que ya el nuevo cono monetario no sirve.

«Lo que sucede es que el ritmo de devaluación es tal que no lo pueden manejar, no solo porque cuando entra en circulación; un ‘nuevo cono monetario’ ya los billetes están devaluados, no sirven, sino porque las computadoras del sistema bancario; tampoco pueden manejar la cantidad de ceros del bolívar», dijo en Ramírez en cuanto al gobierno.

Rafael Ramírez dijo que la nueva moneda es una ficción

«Ahora el bolívar, como moneda, es una ficción digital, tal como el petro»; destacó que los trabajadores al recibir su salario en bolívares este no vale nada. «En el paraíso de la dolarización, la mayoría de la población pobre, es decir los trabajadores y empleados, reciben sus ingresos en bolívares que no valen nada».

Comentó que «el mismo Gobierno ha destruido nuestro signo monetario, el bolívar» y dijo que «la estrategia monetarista del paquetazo de Maduro era ‘reducir’ los gastos del Estado». «Por ello, el gobierno quitó a los trabajadores y empleados públicos sus conquistas económicas y laborales, a los jubilados de Pdvsa sus fondos», añadió en su artículo de opinión.

Sigue leyendo ahora en nuestro portal:Mario Silva aislado tras dar positivo al COVID 19