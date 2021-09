Al parecer, Henry Ramos Allup y Bernabé Gutiérrez afinan detalles para definir candidaturas únicas de Acción Democrática en elecciones de gobernadores y alcaldes del 21 de noviembre.

Según Luis Eduardo Martínez, exdiputado a la Asamblea Nacional, durante una entrevista con El Nacional por el 80 aniversario de la organización política, señaló que “Estamos empeñados en solventar las diferencias, nosotros en lo personal, y buena parte del liderazgo de Acción Democrática está en este momento esforzándose en hacer posible que lo que nos separó ayer, que ahora no existe, vuelva unirnos. Hay conversaciones frecuentes, intensas, para que se produzca el reencuentro, la reconciliación, y el aniversario es una buena oportunidad”.

El jefe de la fracción parlamentaria de Acción Democrática, Martínez puntualizó que el año pasado se presentó un distanciamiento entre dirigentes; porque algunos no estaban de acuerdo a que se debía votar o no. Pues, unos pensaban que se debía participar en las elecciones legislativas y otros que no.

Ramos Allup y Bernabé Gutiérrez buscan candidaturas únicas

Pero, aseguró que “Hoy todos coincidimos en que hay que votar. El llamado a voto es de todos los sectores de Acción Democrática. Tanto es así que cada una de las facciones tiene precandidatos a gobernadores, alcaldes, concejales y diputados legislativos, y todos creemos que es necesario un diálogo, y ahí está el dialogo de México como ejemplo de que todas las partes están sentadas”.

“Hemos llamado a todos los dirigentes para que converjamos. Estoy seguro de que existirá la madurez para producir esos entendimientos, que son tan necesarios en este tiempo”, enfatizó.

“Es lo que más deseamos y es en lo que estamos trabajando. A partir de hoy hay un plazo de 10 días para las correcciones de candidaturas; hay esfuerzos en cada una de las regiones para que las alcancemos. Sobre todo porque, en algunos casos, se postularon candidatos que no son definitivos para asegurar las posiciones. Tenemos que hacer un gran esfuerzo en los días que vienen y este aniversario es propicio para eso”, afirmó.

Sigue leyendo: Venezuela rechazó las acusaciones de Iván Duque sobre ataque en Arauca

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestro enlace en Telegram»