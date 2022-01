Compartir

Según un informe del Observatorio Venezolano de Prisiones los reclusos del Rodeo III, en el estado Miranda, viven bajo constantes sometimientos durante violentas requisas.

La información reseñada por la OVP en su pagina web indica que los familiares de los reclusos informaron que estas agresiones se han intensificado en el comienzo del 2022.

Castigos desmedidos, aislamiento y acoso son parte de las irregularidades que se presentan dentro del recinto penitenciario.

Asimismo señalan los familiares que tienen temor de que se generen motines dentro del penal; explican que de ser así implicaría un riesgo mayor para la integridad de los privados de libertad.

En el Rodeo III la entrega de paquetería se ha visto condicionada al pago de $20, dinero que es cobrado a los familiares y supuestamente recaudado por los custodios.

“A los presos se les está haciendo difícil rendir la comida cruda. Por esto están solicitando que en la paquetería incluyan comida seca. Esto debido a que en el penal no permiten el ingreso de este tipo de alimentos y para poder hacerlo están exigiendo el pago en dólares al momento de la entrega, si no se les paga, no dejan pasar comida”, manifestó la madre de un recluso.

Esta situación también se repite en el Rodeo II, centro penitenciario en el que la entrega de paquetería es cada 15 días. A raíz de esto, los familiares deben recaudar la mayor cantidad de productos para asegurar la alimentación adecuada de los presos.

