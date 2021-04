Con muchas irregularidades empezó la recolección de basura en San Diego por parte de Fospuca. Los altos cobros además de la excesiva velocidad con la que transitan no ha sido el buen inicio.

Hasta cien dólares mensuales están cobrando por el servicio a los establecimientos comerciales. Las personas denunciaron que es muy caro el servicio; y esto desde ya anuncia problemas.

La empresa de los camiones verdes empezó a operar hace unas semanas y fue anunciada por todo lo alto. Pero la misma en apenas semanas tiene más quejas que piropos; consideran que no se está prestando el mejor servicio.

Recolección de basura en San Diego con quejas

Otra de las quejas que se ha presentado por el servicio es la excesiva velocidad con la que andan los camiones; los mismos andan desbocados por los urbanismos y esto es peligroso; en dichas calles transitan niños, y hasta adultos mayores.

Atentos @fospuca vecinos de La Esmeralda en San Diego, Carabobo reclaman exceso de velocidad por parte de sus unidades. https://t.co/pnCb0TaHgv — Seguridad San Diego (@seguridadSD) April 22, 2021

Las personas se quejan de la altísima velocidad con la que van los camiones; no da tiempo sacar los desperdicios. “Pasan varias veces al día pero no veo la necesidad de estar volando no ha sido el mejor servicio”; dijo Maritza Cárdenas.

“Los conductores de esos camiones andan muy rápido y ese es otro peligro; aquí hay que manejar pausado, son zonas residenciales. El servicio es bueno pero tiene fallas”; dijo Antonio Belloso desde La Esmeralda.

via lilicris37: @sandiegovial @Alc_SanDiego @seguridadSD @leonjura Si muy cierto hoy pasaron por la manzana E de la esmeralda a exceso de velocidad un peligro, y de paso ni esperan para sacar la basura. #QuedateEnCasa — San Diego Vial (@sandiegovial) April 22, 2021

De igual modo; denunciaron que el servicio incluía limpieza de calles el cual no se está ejecutando. Desde hace tiempo se pedía un mejor servicio en cuanto al manejo de desechos; pero consideran que el cambio no estuvo bueno.

via ghermhan: @sandiegovial Fospuca la nueva empresa para recolectar la basura en la esmeralda .

Parece que fuera una carrera de camiones o le ponen la tarea por tiempo . Pasan muy rápido no avisan y no da tiempo de sacar la basura . #QuedateEnCasa — San Diego Vial (@sandiegovial) April 21, 2021

Más quejas de los vecinos

Las personas dijeron que el servicio ha empezado con muchas fallas; y basta ver las redes sociales para leer las mismas. “Se sabe de la buena fe del alcalde que quiso contratar una empresa grandes; pero hay muchas fallas empezado”; dijo Ramón Ortiz desde El Remanso.

