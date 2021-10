Yulimar Rojas, la reina del salto triple mundial, festeja este jueves 21 de octubre, su cumpleaños número 26 y en su corta edad ha logrado grandes hazañas para su tierra, Venezuela.

Nació un tal día como hoy en Caracas. Rojas fue el fruto de la relación sentimental de Yulexcis Rodríguez y Félix Rojas. Aunque, durante una entrevista contó que “Mi papá Pedro Zapata me dio todo, me crió y me educó y papá Félix me engendró. Una vez tenía una competencia internacional y no pude asistir porque él no me firmó los permisos”.

Por motivos de trabajo de su padrastro, Yulimar se crió en la comunidad de Pozuelos, en Puerto La Cruz, del estado Anzoátegui. Sin negar sus raíces, Rojas ha mostrado por sus redes sociales algunas imágenes de ese lugar.

Cuando miro todo esto me embarga la nostalgia y también el sentimiento de superación. Nostalgia porque son recuerdos que me han hecho basarme en ellos para llegar hasta aquí. pic.twitter.com/QYvT1Jnfm8 — Yulimar Rojas (@TeamRojas45) August 8, 2021

Y es que la reina de Venezuela ha logrado triunfos que enorgullece a los 40 millones de criollos, en el territorio y fuera de ello. En el 2021, obtuvo la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y el título en la Liga de Diamante.

Es hermoso transportarme años atrás y recordar lo bonito que es luchar por superar todas las adversidades. Gracias a todos por ser parte de este camino❤ Los amo. pic.twitter.com/6Bop14TINS — Yulimar Rojas (@TeamRojas45) August 8, 2021

Sus comienzos

Yulimar Rojas recordó en las redes sociales, cuando tenía 16 años de edad y el momento que plasma una fotografía al mirar sus medallas colgadas “en las vigas del techo que nos protegía cuando llovía. Este era el ranchito del cual ya les he hablado bastante”.

Su primera competencia oficial fue en 2014, en un solo día quebró los récords de salto alto y largo juvenil (6,23). Luego, llegaron los demás éxitos en su carrera deportiva.

Gracias Anzoátegui, los amo ❤️ pic.twitter.com/l4XnJhuadN — Yulimar Rojas (@TeamRojas45) October 2, 2021

Ahora, en el 2020, Yulimar Rojas se convirtió campeona olímpica tras lograr su salto de 15, 67, y así batir el récord de la ucraniana Inessa Kravets. En 1995, había conseguido 15.50 metros en el Mundial de Atletismo Gotemburgo.

Durante las entrevistas que le han hecho a la reina del triple salto en Venezuela, la caraqueña ha dicho que “Es un sueño hecho realidad… una noche increíble que la gente llevará en la mente, en el corazón, y con la que mucha gente se identificará, porque no soy solo yo, son los 40 millones de venezolanos que la vivieron conmigo”.

Estar en casa y compartir con ustedes esta medalla me hace muy feliz. Ustedes saben lo difícil que ha sido este camino para mí, los llevo en mi corazón, gracias por recibirme y compartir este momento conmigo. Los amo. 📷 @alejohtkd pic.twitter.com/63rrfqy9PV — Yulimar Rojas (@TeamRojas45) October 2, 2021

Agregó, además, que “El amor lo mueve todo, no importa raza, orientación sexual, nada. Yo quiero tener mis hijos, adoptar y que ellos crezcan y también sigan mi ejemplo”.

Orgullosa de representar a Venezuela

Con relación a las competencias, confesó que “Me han ofrecido representar otros países con muchos beneficios y yo lo agradezco, eso siempre va a existir, pero no hay nada más bonito que llevar tu bandera, cantar tu himno y hacer sentir gigante a tu patria”.

El arcoíris siempre saldrá 🌈 Nunca dejes de creer en ti. Qué bonito volver a casa y celebrar junto a ustedes esta medalla 🥇 Gracias por tanto amor. pic.twitter.com/AZzYgjxqGa — Yulimar Rojas (@TeamRojas45) October 1, 2021

