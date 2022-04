Compartir

La profesora Elena Correa presentó su libro Relatos de una Leyenda Bendecida; una autobiografía de siete capítulos; además de 140 páginas donde hace gala de su talento como escritora.

Correa lleva además de su trabajo, la pagina en Facebook “Remembranzas de Mi Tierra”; donde escribe de todas las expresiones culturales que hay en el país; además de que siempre ayuda a la prensa en materia de fechas; actos culturales, entre otras.

Relatos de una Leyenda Bendecida ¿Qué le inspiró para escribir el libro?

“Para escribir esta obra me inspiré en mi familia y en especial en mis hijas, también en un amigo profesional de la salud;el doctor Gonzalo Barrios, mi ángel aquí en la tierra”; comentó la escritora.

“Esto a raíz de una experiencia bien difícil de salud que me tocó vivir en 2004, por la cual tuve que hacer una pausa en mi vida y que luego de superada esa etapa; muchos de los que me conocen me dijeron: «ahora te toca escribir un libro», pero no fue sino hasta el año 2015 que inicié escribiendo algunos relatos, ensayos y notas en algunos cuadernos”; comentó.

En tiempos de pandemia es cuando tuvo la mayor parte de tiempo para dedicarse a escribirlo; de esa manera comenzó a darle forma a su obra. Además de eso de conocer más experiencias personales.

“Aunque cabe destacar que en éstos últimos dos años he tenido la oportunidad de escribir algunas biografías; por ejemplo hace meses escribí la biografía de un artista llamado Guillermo Mirabal, ya fallecido; él era de Calabozo estado Guárico y la realicé a petición de su viuda, así como también la biografía de dos personas más de Calabozo; que si bien no pertenecieron al medio artístico, sus familiares me pidieron que se la escribiera”; comentó la profesora.

¿El tiempo que se tardó en escribirla?

“En todo el proceso desde que comencé hace seis años y como era algo que nadie me había pedido no tenía fecha de entrega, no hubo apuro”; dijo la escritora. Su hija Naitza Bolívar, quién es Ingeniera Aeronáutico, Productora de nuestra revista Remembranzas de mi Tierra; y profesora de Inglés se encargó del prólogo.

¿Qué espera del libro?

«Relatos de una Leyenda Bendecida» es un trabajo dirigido a toda persona mayor de edad, deja una enseñanza inmensa; además es muy fácil de comprender y sirve de autoayuda; dijo Correa en referencia a su primera obra.

“Sobre todo nos muestra una cruda realidad vivida, y cuento las cosas que muchos no se atreven a decir; pero también nos enseña a que no debemos adelantarnos a los acontecimientos sobrevenidos y que nada es casualidad sino causalidad”; destacó.

“Me siento agradecida con Dios porque me dio la oportunidad escribir y dejar los relatos de esta humilde servidora; de profesión docente y que ama esta nueva faceta como escritora”; resaltó.

