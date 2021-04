Reportaron caída de Banesco y Banco de Venezuela

Diversos usuarios reportaron a través de las redes sociales las caída de las entidades bancarias Banesco y Banco de Venezuela.

Por medio de Twitter, los cibernautas denunciaron que no pueden acceder a sus respectivas plataformas; además de no efectuar transacciones por medio de la aplicación Pago Móvil.

«Banesco esta caído, tuve que devolver 2 compras porque no pasa la TDD, no tengo otra forma de pago», indicó una usuaria de la citada red social.

Banesco esta caído he tenido que devolver 2 compras porque no pasa la TDD, no tengo otra forma de pago no me da la gana coño todo es un rollo en este país agota la vaina 😭

— Ana (@anyrmontes28) April 16, 2021