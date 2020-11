“Respect Selena Gomez” y la polémica causada en Twitter

La frase “Respect Selena Gomez” fue tendencia, este sábado 28 de noviembre, en la red social de Twitter en consideración a la cantante.

En las últimas horas se vio el hashtag o tendencia de “Respect Selena Gomez”; porque los fans no estaban contentos con el reboot de Saved by the Bell.

En algunas escenas del programa, se evidenció que estaban haciendo referencia por el trasplante de riñón que la actriz recibió en 2008.

Al conocer que en el programa hicieron algunas bromas del trasplante de la cantante. Entonces, los fans lograron que en horas el hasthag “Respect Selena Gomez” fuera tendencia para repudiar la acción de los productores.

Me están diciendo que se están burlando de la mujer que que sobrevivió A UN TRANSPLANTE. TIENE MILES DE RECORDS CON LOSE YOU TO LOVE ME Y ADEMAS ES UNA MUJER SUPER EXITOSA. SÍ, AQUÍ CONFIRMO LO BASURA QUE PUEDEN LLEGAR A SER. RESPECT SELENA GOMEZ. RESPECT SELENA GOMEZ pic.twitter.com/Adnm7ew5GR — Abi swiftie (@Outofthewoods28) November 28, 2020

Puedes seguir leyendo: Usuarios de Twitter recuerdan a Roberto Gómez Bolaños «Chespirito»

De acuerdo a Just Jared, hay dos escenas en particular en las que el tema referente al riñón hace referencia como una burla.

Se ve a dos estudiantes discutiendo sobre de quién fue el riñón que recibió Selena. Aunque se sabe que el riñón le fue dado por su amiga Francia Raisa.

Pero, en la escena se mofa un estudiante al decir que “Sé a ciencia cierta que el donante de riñón de Selena Gómez era la madre de Justin Bieber. Dios, desearía tener mi teléfono para poder probarlo”, dice un estudiante. El otro estudiante responde: “¿Probar qué? ¿Que eres un idiota? Era el riñón de Demi Lovato. Son mejores amigos, como tú y yo éramos “.

Es inhumano hacer bromas sobre el transplante de riñón de Selena, solo para lucrar con su nombre, sabiendo que pasa días y semanas desaparecida porque constantemente se esta haciendo diálisis por su insuficiencia renal causada por el lupus.

RESPECT SELENA GOMEZ pic.twitter.com/o2jHzHSFfV — lemon girl (@KellyLemonGirl) November 28, 2020

Mientras que en otra escena, las palabras “¿Tiene Selena Gómez siquiera un riñón?” Se pueden apreciar en las paredes del vestuario.

Por ahora, la cantante Selena Gómez no se ha pronunciado al respecto, ni los productores del programa. Sin embargo, los fans han viralizado este hasthag para dar a conocer la noticia e incluso pedir que se cancele el programa o al menos las escenas en las que se hace referencia.

Imaginate burlarte de un tema serio como una enfermedad o un transplante, no me sorprenderia que salgan con la excusa que era "humor negro" hasta cuando van a seguir normalizando este tipo de actitudes en nombre del "humor" RESPECT SELENA GOMEZ pic.twitter.com/UedNxkYx0B — Astrid RS (@AstridR24546280) November 28, 2020

No soy muy fan de Selena Gómez pero la neta que mala onda de la serie jugar con ese tema y peor aún si es un tema tan delicado para la artista, ojalá la cancelen o den una disculpa pública porque ésto no se puede quedar así. RESPECT SELENA GOMEZ pic.twitter.com/8RiYn4vgLk — El Poni Salvaje💫 (@ElPoniSalvaje) November 28, 2020

Puedes seguir leyendo: Condecoración a Paul Gillman generó fuertes críticas

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestro enlace en Telegram»