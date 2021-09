El piloto australiano Daniel Ricciardo dio este domingo la primera victoria para McLaren en nueve años dentro de la Fórmula 1, tras dominar de principio a fin el Gran Premio de Italia, celebrado en el mítico circuito de Monza.

El triunfo se celebró por partida doble para la escudería británica, quien consiguió el uno-dos con la segunda posición de Lando Norris, primera vez que lo consigue desde 2010.

Valtteri Bottas (Mercedes) completó el podio tras finalizar en la tercera posición, luego de iniciar en el último puesto.

La carrera se definió en la misma primera vuelta cuando Ricciardo, partiendo desde la segunda plaza, madrugó a Max Verstappen (Red Bull) y se apoderó del primer lugar, mismo que solo perdió de forma momentánea durante las paradas en pits.

No obstante, el protagonismo del Gran Premio de Italia se lo llevaron los líderes del mundial Verstappen y Lewis Hamilton, quienes chocaron en la salida de la segunda curva a mitad de la carrera, abandonado ambos por quedar atascados en la grava.

Another hugely dramatic moment in the Verstappen/Hamilton title battle 💥😮#ItalianGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/P4J4bN6wX2

— Formula 1 (@F1) September 12, 2021