Compartir

















Lewis Hamilton de 36 años de edad viene traspasando los límites deportivos de la Fórmula 1 para convertirse en protagonista habitual de la prensa del corazón gracias a un historial de relaciones sentimentales confirmadas -otras no tanto- que le han acompañado desde que irrumpiera en el paddock.

El piloto, quien cuenta con una fortuna de más de 300 millones de Euros, ha resultado un imán y siempre se ha dejado querer por lo que no es de extrañar, como recopila The Sun, que entre sus conquistas haya supermodelos o estrellas del pop.

Por acá te dejamos los romances más sonados de Lewis Hamilton:

Danielle Lloyd

El primer romance que se le atribuye fue con su compatriota Danielle Lloyd, que se convirtió en Miss Inglaterra en 2004 y Miss Gran Bretaña en 20106 antes de participar en la quita edición de Gran Hermano Celebrity. Jodie Mae, hija del empresario hongkonés Ma Bo-kee, caído en desgracia por fraude, ocupó el corazón del británico hasta 2007.

Lotta Hintsa

Miss Finlandia e hija de un médico de McLaren, fue relacionada también con Hamilton poco tiempo después, aunque ella aseguró que solo eran amigos. Fugaz fue también su romance con Vivian Burkhardt, que representó al Granada (Caribe) en el certamen de Miss Mundo de 2007.

Tras ese episodio llegó la que ha sido hasta la fecha la relación más seria del piloto británico ya que estuvo siete años, hasta 2016, con Nicole Schrezinger, miembro de The Pussycat Dolls y personalidad televisiva, aunque para Hamilton al parecer la prioridad siempre fueron las carreras.

Rihanna

Después de la artista estadounidense, el británico se refugió nada más y nada menos que en Rihanna. Durante una época fueron inseparables y, a pesar de que salió a la palestra el manido argumento de “solo somos amigos”, lo cierto es que fueron vistos coqueteando en Barbados y Nueva York.

Rita Ora

Su posible romance con la cantante Rita Ora, protagonista del último calendario Pirelli, también copó titulares por aquella época ya que, al igual que con Rihanna, se les pudo ver juntos en varias ocasiones, aunque nunca se llegó a confirmar su relación. Barbara Palvin, modelo húngara y ‘Ánge’l de Victoria’s Secret, fue vista por primera vez de fiesta con Lewis después del Gran Premio de Mónaco en 2017 y se especula con que su relación se prolongó durante casi un año.

Winnie Harlow

La supermodelo que sufre de vitíligo, y Sofia Richie, hija de Lionel Richie, también estuvieron vinculadas en 2018 al piloto británico. Como la cantante Nicki Minaj o la modelo Verónica Valle en lo que parece que fue un año prolífico en rumores en torno al siete veces campeón del mundo.

Zahra Elise

Más recientemente, en 2019, el nombre de Hamilton volvió a salir a la palestra cuando se le relacionó con la modelo Zahra Elise, pero al igual que en otras ocasiones no ha habido confirmación oficial. Y es que el británico parece que lo tiene claro. «Soy un adicto al trabajo. No tengo tiempo para eso. Cuando viajas tanto como yo, es difícil mantener una relación. Quiero tener hijos, pero quiero estar ahí para ellos, ser un buen padre. Ahora estaría abierto si me cruzara con alguien especial», reveló al Times, aunque no parece que sea el caso. De momento.

Noticias24Carabobo

Continúa leyendo: Murió el cantante mexicano Vicente Fernández