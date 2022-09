El legendario Roger Federer anunció este jueves su retiro del tenis, por medio de un video que publicó en su cuenta de Twitter, con el torneo de la Copa Laver como su último torneo ATP.

«Como muchos de ustedes saben, los últimos tres años representaron un desafío en forma de lesiones y cirugías. Trabajé duro para volver a estar en plena forma competitiva. Pero también conozco las capacidades y los límites de mi cuerpo, y su mensaje resulta definitivo: tengo 41 años», contó Federer en el video.

«La Copa Laver de la próxima semana en Londres se convertirá en mi último evento ATP. Jugaré más tenis en el futuro, por supuesto, pero no en Grand Slams o en el circuito ATP», agregó el exnúmero 1.

