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El inicio de la temporada 2026 de las Grandes Ligas en el Truist Park no solo estuvo marcado por la emoción del «Play Ball», sino por un gesto que acaparó todas las miradas y cámaras de la prensa internacional.

La superestrella venezolana, Ronald Acuña Jr., sorprendió a propios y extraños al presentarse al estadio luciendo los colores de la República Dominicana, una imagen inusual para el actual estandarte del béisbol criollo.

El origen de la apuesta: Una deuda del Clásico Mundial

Este curioso episodio no fue una elección al azar, sino el cumplimiento de una palabra empeñada. El origen se remonta a la fase de grupos del pasado Clásico Mundial de Béisbol, celebrado en Miami. Antes del esperado choque entre las potencias del Caribe, Venezuela y República Dominicana, Acuña Jr. y el toletero dominicano Juan Soto pactaron un reto de alto voltaje: el perdedor del encuentro directo entre sus selecciones debía vestir la indumentaria del rival en un escenario de relevancia.

Aquel 11 de marzo, el diamante dictó sentencia. El seleccionado dominicano se impuso con un marcador de 7-5 sobre el conjunto venezolano. En lo individual, Soto fue el gran protagonista al conectar un cuadrangular y remolcar dos carreras, mientras que el nativo de La Sabana se fue en blanco en sus turnos oficiales, aunque logró negociar dos boletos.

Honor sobre la rivalidad

A pesar de que los caminos de ambas selecciones tomaron rumbos opuestos tras ese juego —con Venezuela logrando una histórica racha que los llevó a alzar su primera corona mundial ante Estados Unidos, mientras Dominicana se despedía en semifinales—, el resultado del duelo particular quedó pendiente en la agenda personal de los jugadores.

Fiel a su estilo carismático, Acuña Jr. eligió el debut de temporada de los Bravos de Atlanta ante los Reales de Kansas City para saldar su cuenta. Sin embargo, «El de La Sabana» le imprimió su toque personal a la apuesta: en lugar de la casaca tradicional de béisbol, lució una camiseta estilo baloncesto con la inscripción “Dominicana” en el pecho y el emblemático número 22 de Juan Soto en la espalda.

Aunque Venezuela ostenta hoy el prestigioso título de monarca mundial tras su hazaña en marzo, en el terreno de las apuestas personales, fue Juan Soto quien terminó riendo de último al ver a uno de los mejores jugadores del planeta portando con orgullo el uniforme de Quisqueya en el día más importante del calendario regular de la MLB.

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