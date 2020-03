Rosneft cierra operaciones en Venezuela

Este sábado, la estatal petrolera rusa Rosneft anunció que cierra sus operaciones en Venezuela, por lo que dispone inmediatamente de todos sus activos.

La información la dio a conocer Reuters. «Todos los activos y operaciones comerciales de Rosneft en Venezuela o conectadas de alguna forma con Venezuela serán desechadas, terminadas o liquidadas«.

Sin embargo, según la compañía indicó que está vendiendo sus negocios en el país miembro de la OPEP a una compañía propiedad del gobierno ruso.

“Incluyendo las empresas mixtas Petromonagas, Petroperijá, Boquerón, Petromiranda y Petrovictoria, así como a compañías de servicios de campos petroleros y operaciones comerciales”.

.@RosneftRu– Rosneft announces termination of its operations in #Venezuela and disposal of its assets, related to operating in #Venezuela

— Reuters Venezuela (@ReutersVzla) March 28, 2020