En horas de la madrugada, Rusia bombardeó a Ucrania en varias regiones. Luego del anuncio del presidente ruso Vladimir Putin comenzaron los ataques entre ellos a Kiev. Odesa y Kharkiv pero el punto fuerte ha sido Donbás.

Hay mucha desesperación del lado de Ucrania, muchas personas se han alejado de los blancos militares rusos. Aunque el gobierno destacó que no se van a atacar regiones ocupadas y que el ataque se hace por defensa.

La noche del jueves el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski ordenó el cierre de operaciones de los aeropuertos; además de decretar 30 días de emergencia. Mientras se esperan más sanciones por parte de la Unión Europa hacia Rusia como de Estados Unidos.

En Kiev, capital de Ucrania exigen un cese al bombardeo por parte del ejército ruso. En la región de Donbás se espera la incursión militar como de grupos separatistas rusos, lo que se estallaría el conflicto en definitivo.

El presidente de Ucrania intentó comunicarse y entablar una conversación con Vladimir Putin pero nunca tuvo respuesta. Las operaciones militares son especiales dijo el líder ruso, mientras que se espera para el día de hoy más bombardeos.

Hay evacuaciones en territorio ucraniano, mientras que la OTAN anunció que van a desplegar fuerzas especiales. Hasta ahora, las tropas de Ucrania anunciaron que ya han fallecido hasta ahora 40 soldados.

Several Americans protest and ask the United States to help Ukraine as soon as possible! #biden #news #russia #ukraine #ucrania #Kyiv #putin #war #nato #otan pic.twitter.com/ChtK4Paarw

— Russia (@russiattacks) February 24, 2022