El receptor Salvador Pérez conectó este martes de cuadrangular por segundo juego consecutivo, para comandar el triunfo de Reales de Kansas City nueve carreras por siete sobre Medias Blancas de Chicago.

En la parte alta del tercer inning, el criollo envió el picheo efectuado por Lucas Giolito a una descomunal distancia de 437 pies hacia el jardín derecho, para su 19º jonrón de la temporada.

Some things you never get tired of seeing. #TogetherRoyal pic.twitter.com/GGVqcJbcDy

— Kansas City Royals (@Royals) August 31, 2022