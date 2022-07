El receptor venezolano Salvador Pérez regresó por todo lo alto de la lista de lesionados, después de que esté viernes conectó su 12º jonrón de la temporada.

Ante los envíos del As de los Yankees de Nueva York Gerrit Cole, la figura de los Reales de Kansas City conectó un cuadrangular de tres carreras en la quinta entrada.

Sin embargo, su conexión no evitó la derrota de su equipo 11×5 frente a los neoyorquinos.

Este representó el primer encuentro para el careta desde el pasado 21 de junio; cuando sufrió un desgarro en el dedo pulgar de su mano izquierda, que lo obligó a pasar por el quirófano.

El campocorto Maikel García dio por su parte sus tres primer imparables en las Grandes Ligas, además de anotar en una ocasión, el primero de ellos también frente a Cole. Gleyber Torres se fue de 5-2 con una anotada por los Yankees.

Maikel Garcia legs out an infield single for his first MLB hit!#TogetherRoyal pic.twitter.com/hBiESzMCU4

— Kansas City Royals (@Royals) July 29, 2022