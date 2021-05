Sanciones de la UEFA contra los equipos de la Superliga

La UEFA anunció este viernes las sanciones que implementará contra los 12 equipos que anunciaron a finales de abril la creación de la Superliga, específicamente los nueve equipos que abandonaron el proyecto: Chelsea, Manchester City, Manchester United, Tottenham, Arsenal, Liverpool, Milan, Inter y Atlético de Madrid.

En ese sentido, la organización presidida por Aleksander Ceferin retendrá un 5% de los ingresos que perciban de cualquier competición bajo su marco durante un año.

La sanción se considera «leve, luego de que los citados equipos firmaron una ‘Declaración de Compromiso de los Clubes’; donde establecieron su compromiso con las competiciones de la UEFA a nivel de clubes y selecciones. De lo contrario, se enfrentan a multas de 50 a 100 millones de euros.

