Segunda temporada «The Witcher» tendrá algunas modificaciones

Un hilo de Twitter se ha convertido en tendencia estos días al hablar sobre la lesión que sufría en la obra literaria Geralt; que hacía que el personaje presentara secuelas como un dolor constante en el codo y en el fémur.

La guionista y productora de la serie de Netflix, Lauren S. Hissrich, manifestó en su cuenta de Twitter: «No he dejado de pensar en este hilo. He leído estas secciones específicas de los libros una docena de veces y no he pensado en ello más allá de: «Geralt tiene algún dolor, pasemos a lo siguiente». Me he equivocado».

Asimismo, agregó que está emocionada de profundizar más en esto, «para agregar esta capa a nuestro héroe».

Este aspecto podría ser de vital importancia, debido a que en ocasiones le acarrea dolores que hacen que deba bajar la espada. Los monstruos podrían haber encontrado el punto débil de Geralt.

El elenco de la temporada 2 incluye a Hivju como Nivellen, Yasen Atour como Coen, Agnes Bjorn como Vereena, Paul Bullion como Lambert, Aisha Fabienne Ross como Lydia y Mecia Simson como Francesca.

Segunda temporada The Witcher

A pesar de la normativa implementada por la pandemia del Covid-19, el rodaje de la segunda temporada de The Witcher se está retrasando por algunos casos positivos en el equipo.

Según Deadline, se han encontrado cuatro casos positivos y Netflix llevará a cabo una ronda aislada de pruebas de todos los involucrados en la producción. Los afectados ya están aislados y no son miembros del elenco principal. La filmación en Arborfield Studios, al oeste de Londres, se reanudará una vez que la plataforma confirme que el set es completamente seguro.

