La cantante Selena Gómez ha conmocionado a más de uno de sus seguidores al señalar en una entrevista con la revista Vogue US, que considera su retiro de la música a finales de este año, luego de lanzar su próximo álbum. “Quiero darle a la música una última oportunidad antes de retirarme”.

Pues, en dicha entrevista también habló sobre cómo se sentía de que para algunas personas su trabajo siguiera sin ser suficiente.

“Con Lose You To Love Me sentí que fue la mejor canción que he hecho; y para algunas personas sigue sin ser suficiente. Creo que hay mucha gente que disfruta de mi música; y por eso estoy muy agradecida, por eso sigo adelante, pero creo que la próxima vez que haga un álbum será diferente”.

Asimismo, en una parte de la entrevista se puede ver como a la cantante le siguieron afectando por mucho tiempo, comentarios, insultos y rumores. Selena Gómez mantiene la estabilidad en parte al evitar las redes sociales.

“Me desperté una mañana y miré Instagram, como cualquier otra persona, y terminé. Estaba cansada de leer cosas horribles. Estaba cansada de ver la vida de otras personas. Después de esa decisión, fue libertad instantánea. Mi vida frente a mí era mi vida, y yo estaba presente, y no podría haber estado más feliz por eso «.

Igualmente, la cantante reveló a revista Vogue US, que debido a la presión que generaba ese tipo de noticias decidió estar fuera de internet y hasta ahora no ha tocado las redes en tres años. Envía fotos y mensajes de texto a su asistente para que los publique en Instagram y Twitter.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Selena Gomez (@selenagomez)

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestro enlace en Telegram»

Además la artista se sinceró al expresar que muchas veces no entendía el propósito de lo que estaba haciendo. “Es difícil seguir haciendo música cuando la gente no necesariamente te toma en serio. He tenido momentos en los que he estado como, ‘’¿Cuál es el punto?’, ‘¿Por qué sigo haciendo esto?’”.

Por otra parte, el debut de su nueva apuesta “Revelación”, se estrena el viernes 12 de marzo en las plataformas digitales. “De una vez” y “Baila conmigo”, han sido los adelantos escogidos por la artista.

Pues, el álbum fue producido por el puertorriqueño Tainy, colaborador de J Balvin (“Vibras”) y Bad Bunny (“X100pre”).

Selena Gómez considera su retiro de la música

“El proyecto es realmente un homenaje a mi herencia. Es más fácil para mí cantar en español que hablarlo. Gran parte de mi base de fans es latina, y les había estado diciendo que este álbum iba a suceder durante años. Pero el hecho de que salga durante este tiempo específico es realmente genial”, señaló.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Selena Gomez (@selenagomez)

Por otra parte, luego de la revelación de Selena Gómez y el posible retiro de la música; fans de la artista no hicieron esperar y reaccionaron en las redes sociales.

No puedo con la noticia de que puede que Selena Gómez se retire, de verdad la he idolatrado desde mi infancia, es mi máximo. Su música ha abrazado mi corazoncito cuando lo he necesitado y la admiro como cantante y como mujer. WE LOVE YOU SELENA 😭🥺 pic.twitter.com/Q7pWXzGnYW — 𝓔 𝓭 𝓲 𝓽 𝓱 🦋 (@edithtellotr) March 9, 2021

COMO QUE SELENA VA A DEJAR LA MÚSICA pic.twitter.com/vd3ws9FAsK — giu (@alloftthedstars) March 9, 2021

Continúa Leyendo: ¡Por error! HBO Max filtró Snyder Cut de Justice League