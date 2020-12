¿Tu pareja se aburrió de ti? Estas señales te lo indican

A veces las parejas tienen altas y bajas, pero en algunas ocasiones no hay vuelta atrás; así que conoce las seis señales que te indican tu pareja se aburrió de ti.

En algunas ocasiones no leemos las señales que nos dan las otras personas; en especial las parejas. Es por ello que una relación hay indicadores de que tu pareja ya se aburrió de ti; aunque esto no es ley, pero puede ser muy probable.

No se puede hacer de la vista gorda y tampoco negar que existen señales muy claras que indican que tu pareja ya se aburrió de ti.

Por tal motivo, es esencial tomar “los toros por los cuernos” y enfrentar la realidad, por más dolorosa o triste que sea.

Aunque dudes de ti, te contamos que no es tu culpa, más bien, la relación va en picada y tal vez sea momento de que hablen acerca de lo que está pasando; para todo hay solución en esta vida.

Ya no ve tus historias de Instagram

Antes, no se perdía ninguna, pero ahora que ya llevan un rato ni siquiera ve lo que subes. Eso sí, se la vive en Instagram. Tal vez parezca que esta es una señal muy ambigua y que no necesariamente significa que tu pareja ya se aburrió de ti. Pero, estamos en la era de las redes sociales y si notas que tu other half se la vive scrolleando en Insta, pero ya no ve tus stories o las ve unos minutos antes de que se borren… híjole.

Ya no busca tener sexo contigo

Que la frecuencia con la que tienen sexo disminuya a ratos es completamente normal. Todos pasamos por épocas en las que por ‘x o y’ razones ya no tenemos relaciones sexuales cómo antes.

Ya no hablan con tanta frecuencia

Antes se la pasaba horas hablando contigo o iba a visitarte; pero ahora es una excusa para no hablar. Al principio te escribía mensajes de textos, como: ¿ya comió?. Ahora, nada de eso. Ni si quiera se acuerda si tienes un día importante o si fuiste a tu cita con el doctor. Tampoco te cuenta cómo estuvo su día y ya no pide tu opinión para cosas que antes sí. A ratos, parecería que hasta le da hueva hablar contigo.

No quiere hablar de planes a futuro

Otro de los síntomas, es que evita hacer planes a futuro y se excusa con que ‘falta mucho’ o ‘luego vemos’, es porque tal vez ya no está seguro de si dichas cosas vayan a suceder.

Descubres mentiras

A veces decimos mentiras blancas o piadosas. Pero, de un tiempo para acá le cachas todas las mentiras y te frustra no saber por qué.

Las mentiras pueden destruir cualquier relación de pareja, por ello, siempre es importante hablar con la verdad. Si ya te aburriste de tu novio o si sientes que tu pareja está actuando como si ya se hubiera aburrido de ti, lo mejor que pueden hacer es hablarlo.

Si varias de estas señales te hicieron sentido, lo sentimos mucho, porque lo más seguro es que tu pareja ya se aburrió de ti.

