El andar en moto, en décadas pasadas era viajar más seguro y las normas eran más estrictas; en aquel tiempo ambas personas tenían que cumplir con cierta vestimenta por la seguridad. Pero de un tiempo a esta parte todo ha cambiado.

Vemos como ahora los que van este vehículo no cumplen las normas como se hacía en los años setenta y parte de los ochenta. Donde obligatoriamente tenían que portar el casco adecuado para andar en la calle.

Las personas que van en la motocicleta no llevan un casco debido, incluso no lo abrochan lo que genera mayor peligro; ya que a la hora de un choque lo primero que se cae es el casco. Otros no llevan la vestimenta adecuada por el calor.

Destacan que es muy incomodo portar un suéter o una chaqueta a la hora del mediodía. Anteriormente era un requisito para andar en la moto portar botas como guantes para evitar golpes en una caída.

El andar en moto, pendiente de estos consejos

Observamos como en horas de la noche los fines de semana ya parece normal ver a tres personas en una moto. Incluso vemos tres personas y un niño y todo esto genera mayor peligro en las vías.

En la moto solo viajan dos personas, el conductor más el acompañante o “parrillero”; y hay que hacer hincapié en esto ya que han ocurrido muchos accidentes con tres personas en este vehículo.

De igual modo, hay que ser muy cuidadoso a la hora del semáforo, respetar la luz, anteriormente veíamos como los que iban en moto la cumplían. Pero ahora muchos cometen el error de pasar en rojo, colocando el peligro su vida.

Tampoco hay respeto por las líneas peatonales ya que muchas veces se estacionan allí. Unos dicen que hay que aplicar leyes más fuertes, pero otros destacan que las leyes venezolanas están y solo hay que cumplirlas.

