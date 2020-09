Las protestas en Yaracuy empezaron poco a poco con caminatas, en distintos municipios y ya hoy suman varios días. Estas se han ido extendiendo e incluso en algunos casos ya los ánimos se han ido caldeando y han tenido enfrentamientos con las autoridades.

Urachiche, Nirgua, Chivacoa y las caminatas en San Felipe y Yaritagua se han visto esta semana. En varios municipios del estado centro occidental han surgido protestas, por gasolina, agua e inflación.

La falta de gas ha sido otro de los detonantes de las manifestaciones que vienen creciendo desde el miércoles. Mucha gente se ha quejado de las fallas que hay con la luz además del gas y la gasolina.

Clashes between protestors and police this morning in San Felipe, Yaracuy#Venezuela pic.twitter.com/05qFhExTHD

