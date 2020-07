Un potente sismo estremeció la Península de Alaska; se emitió una alerta de tsunami y alertó a los residentes que huyeron a terrenos elevados.

El terremoto de magnitud 7.8, según el Servicio Geológico de Estados Unidos. Se detectó a una profundidad de 28 kilómetros. El epicentro se situó en el mar, al sur-suroeste de Perryville, Alaska.

Asimismo, el sismo provocó una alerta de tsunami para el sur de Alaska, la Península y las Islas Aleutianas; pero se canceló el miércoles de madrugada, unas dos horas después.

En vídeos compartidos en las redes sociales se oían las sirenas de emergencia; mientras los vecinos seguían las recomendaciones de evacuar.

The #homer spit is being evacuated. There’s been a massive #earthquake to the south and the tsunami sirens are blaring. Cars are streaming up Skyline, one after the other outside my window. #Alaska pic.twitter.com/KOQFcabnhH

— Kelsey Frazier (@_drfreeze) July 22, 2020