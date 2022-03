Hasta ahora no se reportan víctimas fatales del sismo en Japón registrado hoy en Fukushima. Las autoridades del archipiélago asiático reportaron que el mismo registró una magnitud de 7.3 grados en la Escala de Richter.

El movimiento telúrico hizo que los cuerpos de seguridad como grupos de rescate se pusieran en alerta. Hubo una aviso de tsunami pero hasta ahora no se ha emitido boletines acerca del estado del océano.

De igual modo, en las primeras imágenes se pudo apreciar que negocios y locales estuvieron sin problemas debido al impacto. Por supuesto, no faltaron los vídeos de cómo se sintió el temblor en algunas partes.

🇯🇵⚡️Se emite alerta de Tsunami para Japón tras el fuerte terremoto en Fukushima…. Informes preliminares: 7.3 grados

🇯🇵⚡️Tsunami alert is issued for Japan after the strong earthquake in Fukushima…. Preliminary reports: 7.3 degrees pic.twitter.com/0W2PRvWKfS

— astianmi (@astianmi) March 16, 2022