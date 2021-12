Un sobrino del Chapo Guzmán armó una balacera en un bar de Culiacán, México; pero a pesar de que los policías lo interceptaron lo dejaron ir. Aureliano Guzmán Araujo, irrumpió en un local nocturno con un arma de fuego.

El sujeto se ha convertido en uno de los personajes más temidos del norte mexicano; más por ser familiar de Joaquín Guzmán; Guzmán Loera, líder del cartel de Sinaloa se encuentra detenido en cadena perpetua en Nueva York.

Guzmán Araujo el pasado fin de semana estuvo en el Bar Casanova, cuando las personas lo vieron dentro intentaron resguardarse; este logró herir a un hombre vestido de negro, que no se conoce su identidad.

Aureliano Guzmán, nephew of el chapo, fires his gun inside a night club in Culiacan, Sinaloa. I miss the days when you could settle things with a good 'ol fist fight, now these armed clowns are all over the place. #Tijuana is full of "buchones" like these, brave only when armed. pic.twitter.com/SpG396T9FQ

— David Wolf (@DavidWolf777) December 15, 2021