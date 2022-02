Compartir

La historia más emotiva que provocó el cáncer de tiroides de Sofía Vergara, de 50 años de edad. La actriz compartió en su cuenta de Instagram, una singular imagen que capta la cicatriz que esa enfermedad le dejó en el cuello hace 22 años.

“A los 28 años, cáncer no era una palabra que esperaba escuchar. Era solo un chequeo de rutina. Pero los médicos me encontraron un nudo en la garganta y esa palabra pasó a formar parte de mi historia. Pasé incontables horas en tratamientos de radiación y, eventualmente, en cirugía. Hoy, puedo llamarme sobreviviente de cáncer”, indica la artista colombiana en ese post.

Así fue la primera clase de actuación de Sofía Vergara despúes del diagnóstico

“Esta fue mi primera clase de actuación después del diagnóstico y el tratamiento, y ver la cicatriz en mi garganta me recuerda lo bendecida que me sentí ese día, y todos los días desde entonces. Tengo suerte y estoy agradecida de poder compartir mi historia y decir ‘¡la prevención temprana es muy importante!’. Programe su chequeo anual para este año si aún no lo ha hecho”.

Esta confesión la realizó también hace un año durante el Stand Up To Cancer, un maratón televisivo del programa Saturday night, que tuvo como objetivo recaudar fondos para la lucha contra el cáncer y para la investigación de esta misma enfermedad. Allí comentó: “Tuve la suerte de haberlo detectado temprano y de contar con el apoyo de mis médicos y, lo más importante, de mi familia… Aprendí mucho durante ese tiempo, no solo sobre el cáncer de tiroides. También aprendí que, en tiempos de crisis, estamos mejor juntos”.

Sofía descubrió que padecía cáncer cuando acompañó a su hijo Manolo González a una consulta del endocrino. Ella no había tenido ni síntomas ni molestias previas anteriormente, publicó el portal Voz Populi.

Sofía hace hoy esta revelación en pleno Día Mundial contra el Cáncer, que la Organización Mundial de la Salud conmemora cada 4 de febrero para generar conciencia sobre esa enfermedad.

