SpaceX y la NASA retrasan lanzamiento de primera nave tripulada

SpaceX y la NASA enviará a dos astronautas a la Estación Espacial Internacional (ISS), a bordo del cohete Falcon 9 desde Cabo Cañaveral. Marcando la primera misión tripulada al espacio de la compañía.

Sin embargo, debido al mal clima posponen el lanzamiento para este sábado 30 de mayo. Pues, el lanzamiento se realizará desde el Centro Espacial Kennedy de la NASA en Florida.

Standing down from launch today due to unfavorable weather in the flight path. Our next launch opportunity is Saturday, May 30 at 3:22 p.m. EDT, or 19:22 UTC

— SpaceX (@SpaceX) May 27, 2020