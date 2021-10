Con la participación de más de 40 delegados de distintos países del mundo, el aragüeño Steven Aponte Míster Grand Venezuela; busca traer al país la primera bufanda del Míster Grand Internacional en su edición 2021; evento a realizarse en la Ciudad de Panamá país anfitrión en el venidero mes de diciembre.

El venezolano partirá el 25 de noviembre al país panameño hasta el 5 de diciembre cuando sea la noche final. Llevando varias maletas con distintos outfit de diferentes diseñadores de talla nacional e internacional que espera lucir durante todo el concurso; además de una excelente preparación que ha tenido durante un año, en oratorio, dicción y pasarela; con el que espera conquistar al jurado del máximo evento masculino.

Sus 1,80 metros de estatura que engalana su tonificada figura, el carisma, la inteligencia, su positivismo junto a sus rasgos asiáticos venezolanos, son justamente sus cualidades para representar el tricolor patrio y dejar el nombre de Venezuela en alto.

Para el Míster Grand Venezuela lo más impactante de su país es su gente, “nuestras costumbres, nuestra gastronomía, la cultura y la música venezolana se han convertido en la carta de presentación para miles de venezolanos; ese ímpetu con el que día a día nuestro pueblo enfrenta las más duras circunstancias y sigue adelante, luchando, creciendo, creando, construyendo un país que abre sus puertas para todo el mundo”, expresó Aponte.

Odontólogo de profesión

Además de ser un destacado modelo para prestigiosas firmas venezolanas, es Odontólogo de profesión. “Me formé como especialista Estético y he tenido la oportunidad de diseñar sonrisas para figuras del espectáculo; reconocidas modelos y personalidades del medio artístico. Es una faceta que me apasiona porque me permite ayudar a otros a alcanzar su ideal, a sentirse cómodos consigo mismos luciendo una sonrisa perfecta”.

Sin duda alguna Venezuela se hará sentir en el Míster Grand Internacional con Steven Aponte para más detalles puedes seguir las redes de la organización y la cuenta personal @stevenaponteoficial y @mistergrandvenezuelaorg

