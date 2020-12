El malestar general avisa que estás resfriado y que el mismo ya pasa a otro nivel; pero como puedes superar una gripe en tranquilidad y reposo. En primer lugar no vayas a empezar a tomar vitamina C, todo lo contrario.

No hay enfermedad que cause mayor malestar que un resfrío pero para esto te damos unos tips. En primer lugar puedes aislarte y quedarte tranquilo en casa; si debes trabajar debes cuidarte y abrigarte.

Esta enfermedad ha sido por años una de las que se le busca cura pero no se encuentra pero la misma es superable. Para superar una gripe debes de llenarte de mucha paciencia; reúne tu música favorita y come algo ligero.

Si no tienes apetito come pan tostado y te recomendamos comer tomate. Evita el melón como también la piña. Mucho cuidado con esta enfermedad la cual puede tender a complicarse. Ten en cuenta lo que debes tomar y no debes automedicarte.

Superar una gripe es sencillo

Evita lugares ventilados y lo mejor es no irte a la ducha al menos por dos días, con esfuerzo debes no bañarte esos días. Otro de los puntos importantes es no consumir bebidas frías; la enfermedad se puede complicar si tomas agua fría.

El agua y todo lo que vayas a consumir tiene que ser caliente o a temperatura ambiente. Toma mucha agua para que estés bien hidratado. Mucho cuidado con esta enfermedad la cual para muchos es sencilla.

Nada de tomar pastillas para la fiebre, mejor ve a un médico y espera las recomendaciones de las dosis de medicamentos. La enfermedad es manejable y puedes superar una gripe con tips sencillos. Algo importante mantente con medias y abrigado.

Nada de dormir acompañado, todo lo contrario duerme solo y aíslate, esta es una enfermedad muy contagiosa. Cuida tus pulmones y si puedes tomar té de manzanilla con limón mucho mejor. Poco a poco veras como vas a mejorar en un dos por tres.

