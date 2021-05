La primera actriz venezolana Tania Sarabia informó, el pasado viernes 21 de mayo, que dio positivo para Covid-19; y actualmente se encuentra hospitalizada.

«Estoy mejor. Estaba muy descompensada pero llegué a tiempo. Me venían días peores y (hubiera sido) más difícil de tratar»; escribió en un grupo de amigos por Whatsapp según el portal El Estímulo.

“Bastante que lo dije, bastante que lo supliqué… Vacúnenme. Yo tengo 73 años, me merecía hace tiempo una vacuna y no hubo, me dio COVID”; expresó el viernes la actriz en su cuenta de Instagram.

En esa oportunidad, dijo que estaba siendo atendida por un equipo de médicos privados quienes le brindaron asistencia en su propio hogar. La destacada actriz es recordada por su participación en inolvidables dramáticos de la televisión venezolana; así como su gran trayectoria en cine y el teatro; reseñó El Impulso.

Tania Sarabia pide vacunar a las personas mayores

Por otra parte, Sarabia pidió a las autoridades sanitarias del país tener consciencia con las personas mayores y vacunarlas.

“Por favor tengan consciencia con la salud, sobretodo con la gente mayor que tenemos el riesgo de morirnos, por favor… Vacúnennos”; clamó la intérprete en sus redes.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Tania Sarabia (@taniasarabia)

También puedes leer: ¡Bienvenida Vida! Natti Natasha se convirtió en madre