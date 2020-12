Fuerte terremoto en Croacia sacudió parte del continente europeo hoy martes 29 de diciembre. El sismo quedó registrado con una escala de 6.2 grados dejando parte devastada. Hasta ahora grupos de rescate y paramédicos están en el área.

Entre Los países afectados por el sismo estuvieron Bosnia y Herzegovina, Chequia, Croacia, Alemania. Además de Hungría, Italia, Montenegro, Rumanía, Eslovaquia, Eslovenia, Serbia y Austria. El terremoto en Croacia ocurrió en horas de la mañana.

El sismo derrumbó edificios como viviendas además de calles destrozadas. Los grupos de rescate buscan entre los escombros a las personas con vida mientras se han registrado varas réplicas.

En la actualidad la zona se encuentra completamente tomada por los grupos de rescate. Muchas personas quedaron atrapadas entre los escombros de los edificios que cayeron. Se espera por las víctimas fatales y el número que indiquen las autoridades.

Parte de Europa quedó sacudida por el fuerte sismo, tomando en cuenta que hace poco hubo uno en Atenas. Esta vez el terremoto en Croacia dejó gran parte de la zona destruida; la electricidad, gas y agua quedaron cerradas por seguridad.

El terremoto en Croacia causó alarma entre la población que se mantenía en sus viviendas. Países vecinos ofrecieron su solidaridad a este país debido al fuerte sismo que vivieron hoy en la mañana.

A massive earthquake has just rocked Croatia, with the town of Petrinja suffering the worst damage: pic.twitter.com/smsa4cWHq8

— Seb Starcevic (@SebStarcevic) December 29, 2020