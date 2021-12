Compartir

















El ex gerente de la casa de Jeffrey Epstein en Palm Beach, Florida, testificó el jueves que la primera vez que conoció a Ghislaine Maxwell, aproximadamente en 1991, ella le dejó muy claro que ocupaba un papel central en los asuntos de Epstein.

«Ella enseguida se hizo cargo», dijo Juan Alessi al jurado en el cuarto día del juicio penal a Maxwell por múltiples cargos de tráfico sexual de menores. «Y enseguida me mencionó que iba a ser la señora de la casa».

Alessi, de 72 años, dijo que desde aproximadamente 1991 hasta 2002 fue responsable de supervisar la casa de Epstein y su personal, y que en ese papel se comunicaba con Maxwell «a diario» mientras ella le pasaba órdenes de Epstein.

Maxwell, ex novia de Epstein y asociada durante mucho tiempo, se enfrenta a una acusación de seis cargos por supuestamente conspirar con Epstein y ayudarle en sus abusos sexuales a niñas menores de edad entre 1994 y 2004. Está detenida sin fianza desde su detención en julio de 2020 y se ha declarado inocente de los cargos y ha proclamado su inocencia.

El testimonio de Alessi podría proporcionar a los fiscales una importante conexión entre Maxwell y el testigo clave del gobierno. «Jane» ha testificado previamente que sufrió abusos sexuales por parte de Epstein a partir de 1994, cuando tenía 14 años, y que continuaron durante varios años, y ha acusado a Maxwell de facilitar y a veces incluso de participar en esos abusos.

Alessi testificó que, en múltiples ocasiones, sus órdenes incluían recoger a «Jane» y llevarla y traerla de la casa de Epstein a instancias tanto de Epstein como de Maxwell.

«¿Recuerda que el señor Epstein le ordenó que recogiera a [Jane]?», preguntó la fiscal adjunta Maurene Comey.

«Sí», dijo.

«¿Recuerda a la Srta. Maxwell dándole instrucciones de recoger a [Jane]?» preguntó Comey.

«Sí», dijo.

La recogió, dijo, porque «no creo que tuviera licencia».

Alessi testificó que no tenía conocimiento de lo que «Jane» hizo mientras estaba en la casa. Simplemente «la llevó a la señorita Maxwell a su escritorio», dijo, y «a partir de ahí, no era mi trabajo ver dónde estaban».

El martes, «Jane» testificó que recordaba que un hombre que trabajaba en la casa de Epstein la recogía para visitarla.

«No recuerdo su nombre, pero era un dulce hombre latinoamericano», dijo.

Alessi, que nació en Ecuador, dijo que también recordaba haber visto a Jane con equipaje «tal vez dos veces» en la casa de Epstein, y describió una ocasión en la que llevó a Jane, junto con Epstein, Maxwell y el perro de Maxwell, un Yorkie llamado Max, al aeropuerto de Palm Beach para abordar el avión privado de Epstein. «Jane» testificó el martes que viajó tanto a Nueva York como a Nuevo México con Epstein y Maxwell, donde sufrió más abusos, y que su viaje fue a veces organizado por Maxwell.

Alessi testificó que durante su década de trabajo para Epstein, fue testigo de «dos mujeres … que parecían ser menores de edad». Identificó a «Jane» – ahora una mujer de 41 años que testificó a principios de esta semana;– y a Virginia Roberts, como las dos mujeres que le parecían menores de edad.

Roberts – que es una de las acusadoras de más alto perfil de Maxwell – no se espera que testifique en este juicio.

Alessi describió que estaba en el asiento del conductor cuando Maxwell saltó a la rampa de un coche frente a Mar-a-Lago para hablar con Roberts. La siguiente vez que Alessi la vio, dijo, fue más tarde ese mismo día en la casa de Epstein en Palm Beach.

Según Alessi, durante el tiempo que trabajó para Epstein, había «otras chicas que volaban constantemente» a la finca de Palm Beach con Epstein y Maxwell.

Una de las principales responsabilidades de Alessi, según un «Manual de la casa» que Alessi testificó que parecía una versión actualizada;de uno original de Maxwell y que se le presentó cerca del final de su mandato, era la discreción.

«Siento decir que fue degradante para mí», dijo Alessi.

Durante su testimonio, los fiscales destacaron un pasaje del manual que decía: «Recuerde que no ve nada, no oye nada, no dice nada, excepto para responder a una pregunta dirigida a usted. Respete su intimidad».

Cuando se le pidió que describiera lo que interpretó que significaba esa instrucción, Alessi respondió: «que debía ser ciego, sordo y mudo, y no decir nada».

Otro pasaje expuesto en el tribunal instruía al personal a «no revelar NUNCA las actividades o el paradero del Sr. Epstein o de la Sra. Maxwell a nadie».

«No se deje intimidar y no muestre ninguna reacción o impaciencia, simplemente sea firme», dice el manual.

A última hora de la tarde del jueves, Alessi testificó que vio a personas que acudían a dar masajes a Epstein, y que «el 98% eran mujeres». Añadió que Epstein recibía la mayoría de sus masajes en su cuarto de baño;-adjunto al dormitorio principal de Epstein- que, según Alessi, compartía con Maxwell.

Alessi dijo que «nunca» entró en la habitación cuando Epstein recibía los masajes y que la puerta «nunca» estuvo;abierta durante los mismos. Pero Alessi dijo que entraba en la habitación después de los masajes «para limpiarse».

Preguntado por Comey si alguna vez encontró algo «inesperado» después de los masajes de Epstein, Alessi dijo que lo hizo en varias;ocasiones a mediados de la década de 1990.

«Recuerdo haber encontrado un gran consolador. Parecía un enorme pene de hombre con dos cabezas», que dijo que devolvió a una cesta de mimbre en el baño de Maxwell, que es donde dijo que le dijeron que lo pusiera.

Según Alessi, otros artículos que observó en el cesto de mimbre -que dijo que se guardaba dentro de un cubo de basura- incluían cintas de pornografía y un traje de cuero negro.

