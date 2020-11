NFL, Pepsi y Roc Nation anunciaron este jueves 12 de noviembre que el tres veces ganador del Grammy será la estrella encabezará el espectáculo de medio tiempo Super Bowl 2021.

El próximo 7 de febrero en el Estadio Raymond James en Tampa, Florida, será la cita para los fanáticos y el cantante The Weeknd llevará su popular voz en falsete del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl de Pepsi 2021.

Al conocer que será la estrella del gran espectáculo, The Weeknd dijo sentirse honrado por la oportunidad y además, publicó una foto de sí mismo con el logo del espectáculo de medio tiempo en las redes sociales para anunciar la noticia.

El cantante a través de un comunicado dijo que «Todos crecemos viendo los actos más importantes del mundo en el Super Bowl y uno solo puede soñar con estar en esa posición».

Además, agregó que «Me siento humilde, honrado y exultante de ser el centro de ese infame escenario».

The Weeknd irrumpió con su gran éxito «Can’t Feel My Face» que apareció en su segundo álbum de estudio, «Beauty Behind the Madness», que encabezó el Billboard 200 en 2015 y ganó un Grammy. También, ha tenido otros tres álbumes que encabezan las listas de éxitos, incluida su reciente oferta «After Hours», que se lanzó en marzo.

A principios de este año, el sencillo «Blinding Lights» de The Weeknd se convirtió en su quinta canción en alcanzar el puesto número 1 en la lista Billboard Hot 100.

Jay-Z, fundador de Roc Nation aseguró que «The Weeknd ha introducido un sonido propio». Así mismo, agregó que «Su singularidad conmovedora ha definido una nueva generación de grandeza en la música y el arte. Este es un momento extraordinario en el tiempo y el Super Bowl de Pepsi LV Halftime Show será una experiencia extraordinaria con un artista extraordinario”.

Mientras que Roc Nation y el productor nominado al Emmy Jesse Collins actuarán como coproductores ejecutivos del espectáculo de medio tiempo. Ahora, el juego y el espectáculo de medio tiempo se transmitirán en vivo por CBS.

¡THE WEEKND AL SUPER BOWL!🎤🎶 El artista número 1 del mundo acaba de anunciar en su Twitter que se presentará en el medio tiempo del Super Bowl, gran noticia para la música y el espectáculo mundial. pic.twitter.com/D07SywJ7uL — La Nacion Deportes (@_LaNacionDeport) November 12, 2020

