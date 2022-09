Compartir

Luego de meses de pruebas, la red social TikTok anunció este viernes el despliegue global del botón ‘No me gusta’.

El nuevo método de mostrar desaprobación en los comentarios convivirá junto al botón ‘Me gusta’, aunque funcionará de manera diferente.

Mientras que con el botón ‘Me gusta’ aprobamos el comentario e incentivamos al creador y a la comunidad; con el botón ‘No me gusta’ todo sucede lo contrario.

Según explica la compañía en Twitter, el nuevo botón ‘No me gusta’ consiste en una herramienta que busca ayudar a identificar los comentarios que el público considera irrelevantes o inapropiados.

No obstante, a diferencia de ‘Me gusta’, no se trata de una reacción pública. Esto quiere decir que cuando alguien toca ‘No me gusta’ en un comentario, solamente esa persona podrá ver la reacción que acaba de poner.

TikTok desplegó a nivel mundial el botón ‘No me gusta’

De acuerdo a TikTok, se creó para escuchar a la comunidad y para “fomentar una sección de comentarios para interacciones genuinas y auténticas”.

La compañía no ahonda demasiado en esta funcionalidad, que busca mejorar la moderación de la plataforma.

Además, al ocultar la cantidad de ‘Me gusta’ recibidos en un comentario, se puede evitar campañas de acoso y ataques organizados contra determinados creadores de contenidos o comentaristas.

Poro otro lado, la compañía podrá intervenir cuando detecte una gran cantidad de ‘No me gusta’ en los comentarios para evitar, por ejemplo, el spam o los mensajes no deseados. Pero aún se desconocen qué medidas se tomarán.

En cualquier caso, se trata de una herramienta más para controlar los comentarios. Los usuarios actualmente tienen la posibilidad de denunciar los comentarios que creen no respetan los términos del servicio o promueven la desinformación.

Noticias24 Carabobo

También puedes leer:

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestro enlace en Telegram»