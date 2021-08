TikTok prohíbe el reto de la caja de leche (‘milk crate challenge’, en inglés), ante la gran cantidad de personas que han sufrido graves lesiones al intentar cumplirlo.

Por este motivo, eliminó de su plataforma todos los videos relacionados a este nuevo desafío viral.

El popular reto consiste en acomodar varias cajas de leche plásticas en forma de pirámide para que se formen escalones, e intentar llegar hasta la cima por un lado y descender por el otro. Por lo general, entre más alta sea la estructura, más reacciones y comentarios reciben las publicaciones.

Médicos, expertos e incluso departamentos estatales de salud, expresaron su preocupación por los graves riesgos de lesión que se corren al intentar seguir esta tendencia.

La red social china determinó bloquear y eliminar todo el contenido relacionado con este reto.

«TikTok prohíbe el contenido que promueve o glorifica los actos peligrosos, y eliminamos los vídeos […] para desalentar ese contenido»; señaló la firma en un comunicado enviado a los medios de comunicación.

A pesar de la aparente facilidad del reto, la inestabilidad de la estructura ha provocado que las personas que lo intentan caigan y se golpeen fuertemente contra el suelo o las cajas. En muchos de los videos que han sido compartidos, se observa a muchas personas llevarse un severo golpe en las costillas, cabeza o cuello tras perder el equilibrio; reseñó RT.

Lmaoooooooo It Get Lonely At The Top 😭😭😭😭😭 #MilkCrate #Challenge #Funny #MilkCrateChallenge pic.twitter.com/P22OrZpPGp

— Yesssterday (@Yesssterday) August 21, 2021