De acuerdo a la información, un tiroteo en el Aventura Mall del sur de Florida dejó al menos dos personas heridas. El hecho ocurrió después de que reabrieran sus puertas los centros comerciales en Miami.

Los oficiales acudieron de forma inmediata al centro comercial ubicado en Biscayne Boulevard; luego de que se reportara el incidente. Los heridos fueron trasladados de inmediato hasta un hospital de la zona.

Asimismo, según declaraciones de empleados del centro comercial, el conflicto se habría iniciado en la primera planta de la tienda por departamentos Nordstrom.

Pues, los primeros testimonios indican que dos clientes habrían comenzado a discutir y que uno de ellos habría sacado un arma.

Igualmente, la tienda Norsdtrom fue evacuada de inmediato también se observó intensa actividad policial en el popular centro comercial del norte de Miami-Dade.

De acuerdo a lo que informó Telemundo, la situación estaba controlada. Aún no se conoce el motivo del ataque y si el atacante fue detenido o está prófugo. Tampoco se informó todavía el estado de las dos personas heridas.

Del mismo modo, a través de su cuenta de Twitter, la policía de Aventura informó:

#AventuraPolice is working a crime scene at the @AventuraMall The area has been secured and we do not have any other threats to the community at this time. This is an active crime scene investigation. Please avoid the area until further notice. @cityofaventura pic.twitter.com/xP6pZ8F3Yp

— Aventura Police (@aventurapolice) May 29, 2020