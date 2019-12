En la tarde de este lunes, se vivió un nuevo tiroteo en Ohio, Estados Unidos; en un conjunto residencial en Columbus. Un hombre comenzó a disparar contra un grupo de personas, posteriormente a oficiales.

A través de redes sociales, autoridades de Ohio informaron que el tirador ha efectuado varios disparos a los agentes.

Asimismo, varios agentes, un equipo de SWAT y negociadores se encuentran en el lugar de los hechos. Mientras que las escuelas aledañas ya fueron cerradas.

HAPPENING NOW 12/16/19 2:25pm:

Shots fired near Apple Blossom Lane off Eakin Rd. (West Columbus)

Male firing multiple shots.

Patrol officers, SWAT and hostage negotiators on scene.

STAY OUT OF THE AREA.

*We'll share more details as they become available. pic.twitter.com/tezfNmIERI

— Columbus Ohio Police (@ColumbusPolice) December 16, 2019