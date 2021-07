Un tiroteo al frente del Nationals Park obligó a suspender en partido entre Padres de San Diego y Nacionales de Washington en la parte baja de la sexta entrada.

Hasta el momento no se conocen mayores detalles del suceso. Una treintena de policías, vehículos, ambulancias y camiones de bomberos estaban en la calle aledaña al Nationals Park, por el lado de la antesala.

Los Padres recién ingresado al terreno para disputar la parte baja de la sexta entrada cuando se escucharon varias detonaciones desde el lado izquierdo del recinto. Por su parte, Washington se preparaba para batear cuando se escuchó un ruido desde afuera y los jugadores corrieron a sus cuevas.

Los fanáticos que estaban sentados detrás del jardín izquierdo comenzaron a marcharse por la puerta del bosque central. Poco tiempo después, los espectadores que se encontraban por el lado de la inicial abandonaron sus asientos.

Algunos fanáticos se aglomeraron en la cueva de los Padres de San Diego, del lado de la antesala, en busca de protegerse. Desde el interior del estadio se escuchaban las sirenas.

Scary scene in Washington, DC. Players heard loud noises, apparently sounding like gunshots, and ran to grab family members to bring to safety in the clubhouse. The Nationals announced to fans via the PA system that the event occurred outside the stadium. pic.twitter.com/2UG9XWu3ir

— Lunch Break Baseball (@LunchBreakBB) July 18, 2021