Tiroteo en supermercado de Nueva York dejó un muerto y varios heridos

Este martes 20 de abril, se registró un tiroteo en un supermercado de Nueva York, específicamente en Long Island; el cual dejó un empleado muerto y dos personas heridas.

Según las autoridades, el tiroteo ocurrió en la oficina del gerente en un nivel superior del supermercado Stop & Shop, en la comunidad de West Hempstead; a unos 15 kilómetros al este del distrito de Queens de la ciudad de Nueva York.

Los investigadores están buscando a una «persona de interés» que «fue o puede ser todavía» un empleado de Stop & Shop; dijo la policía según CNN en Español.

«Esta es una persona de interés, esa persona de interés que creemos es el atacante», dijo el comisionado de Policía del condado de Nassau, Patrick Ryder. Agregó que el sujeto «abandonó la escena y se le vio todavía portando la pistola».

«Un par de cientos de compradores estaban en la tienda en ese momento, y los testigos dicen que el atacante tenía una pistola pequeña«, dijo Ryder.

The Person of Interest involved is Gabriel DeWitt Wilson, age 30. He is approx. 6'2" & wearing a black baseball hat and a black sweatshirt, & was last seen heading westbound on Hempstead Turnpike. Please call 911 immediately if you have any information. #NassauCountyPD (2/2) pic.twitter.com/qBcVNSjuF5

— NCPD (@NassauCountyPD) April 20, 2021