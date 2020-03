Este martes, dos tornados arrasaron a Tennessee, en EE.UU., incluido uno que causó daños cerca del centro de Nashville. Según confirmaron las autoridades.

Al menos, 19 personas murieron a causa del fuerte temporal, que demolió casas y negocios; y dejó a miles de personas sin electricidad. Además, hay desaparecidos.

Pues, se pronosticó que el sistema de tormentas traería un tornado aislado, vientos dañinos y granizo de gran tamaño.

This is video of the tornado that killed at least 19 people overnight in Nashville, Tennessee. #tnwx Updates: https://t.co/t69dAGyHfG pic.twitter.com/jRNAZGLwa2

— AccuWeather (@accuweather) March 3, 2020