Los venezolanos Gleyber Torres y Oswaldo Cabrera remolcaron cinco carreras cada uno, para comandar la paliza de Yankees de Nueva York 14 carreras por 2 sobre Piratas de Pittsburgh.

El segunda base conectó par de cuadrangulares en la octava entada, quinto jugador en la historia de los Yankees en conseguirlo; para llegar a 23 en la presente temporada. Torres agregó un sencillo para terminar el choque de 5-4 con cuatro anotadas.

Por su parte, Cabrera conectó su tercer jonrón de la temporada; así como el primer grand slam en la MLB. El novato añadió un doblete remolcador (6) en la octava entrada para luego anotar en carrera.

