Los venezolanos gozaron este jueves de una explosiva jornada en Grandes Ligas, luego de que tres compatriotas conectaron sendos cuadrangulares.

El primero de ellos resultó José Altuve, quien conectó su 17º cuadrangular de la temporada en la victoria de Astros de Houston 5-2 frente a Reales de Kansas City.

En el cierre de la quinta entrada, el candidato al Juego de Estrellas dio un estacazo de dos carreras para igualar en ese momento la pizarra a dos. Altuve añadió otra remolcada con un elevado de sacrificio y al final bateó de 2-1 con trio de impulsadas, una anotada y par de boletos.

We'd say Tuve tied it, but Yordan Yordan'd. pic.twitter.com/GzXAl1LRF2

— Houston Astros (@astros) July 7, 2022