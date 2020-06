Existe un evidente prurito que nace de la Casa Blanca que no desea ver a los estadounidenses como enmascarados. Entre los que se niegan a recomendar el uso de tapabocas a la nación están Donald Trump y Mike Pence.

De acuerdo a la recomendación experta los barbijos son útiles como barrera que impide la propagación del coronavirus. Sin embargo los políticos de derecha y el pueblo que representan los estigmatizan. Existe una carga negativa al observar a los enmascarados que se pasean por las calles tratando de evitar un contagio.

Puedes leer: Luchó contra el coronavirus para salvar a su bebé

Desde distingas instancias se ha tratado de convencer a la cúpula de la Casa Blanca que al menos los recomiende. Eso no ha sucedido. El presidente Trump siempre aparece en público sin el adminículo sanitario. Pareciera una aversión seria que coloca en repulsa cualquier cosa que se llame máscara, tapaboca o barbijo.

Enmascarados para el bien

Recientemente dos gobernadores instaron al vicepresidente Mike Pence para que animara a la gente a usar tapabocas. Los líderes federales creen que los estadounidenses deben usar máscaras para frenar la propagación del coronavirus. No se le ha solicitado a la Casa Blanca que transforme la recomendación en una orden. No obstante sería una imposición paternal aunque el país no entiende de esos menesteres.

Pence se hizo eco de comentarios recientes que alentaba a cubrirse la cara. Sin embargo los validaba solo cuando el distanciamiento social no era posible. Los funcionarios de salud pública han señalado el uso de coberturas faciales como una práctica eficiente. Andar enmascarados es la forma más básicas y eficaz de reducir la transmisión del coronavirus.

Las máscaras han sido objeto de una división partidista en medio de la pandemia. Trump y algunos republicanos se han mostrado reacios a ordenar explícitamente a los ciudadanos que las usen.

Republicanos anti máscaras

Es de andar enmascarados no es para los republicanos. De acuerdo al líder de la mayoría del Senado Mitch McConnell no debería haber problemas. El republicano expresó el lunes que no debe haber un «estigma» en torno al uso de una máscara. Sin embargo no hay que olvidar los tonos “políticos” a los que está obligado el líder del senado.

Los gobernadores de Arizona, Florida y Texas, también están en contra de los enmascarados. De manera explícita se resisten a los llamamientos para que se exija el uso de máscaras en todo el estado. Sin embargo los funcionarios locales lo han hecho a medida que surgen nuevos brotes del virus. La ciudad de Jacksonville, que será la sede de la Convención Nacional Republicana (RNC) en agosto, emitió el lunes una guía que hace obligatorias las máscaras cuando se está en público o en interiores.

Donald Trump sin máscaras

El presidente Trump aún no ha usado una máscara en público. Se ha comentado que sí la usó entre bastidores durante una visita a una fábrica Ford a finales de mayo. Los funcionarios de la Casa Blanca han ido tan lejos como para facilitar los requisitos de que el personal del Ala Oeste use máscaras, citando la orientación de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de que se recomiendan pero no se exigen los cubrimientos de la cara.

Puedes leer: Liberan a 92 venezolanos detenidos en EE.UU. por razones migratorias

«Es su elección usar una máscara. Es la elección personal de cualquier individuo en cuanto a usar una máscara o no». Así lo dijo la secretaria de prensa Kayleigh McEnany cuando se le preguntó si Trump cumpliría con la medida de Jacksonville. «Anima a la gente a tomar la decisión que sea mejor para su seguridad. Pero me dijo que no tiene problemas con las máscaras y que haga lo que su jurisdicción local le pida».