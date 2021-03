Este sábado 20 de marzo, Turquía se retira del Convenio de Estambul y las calles arden por la decisión del presidente Recep Tayyip Erdogan.

El tratado internacional es emblemático, porque protege a las mujeres e intenta combatir la violencia de género. Ante esta decisión, miles de personas salieron a las calles a manifestar y alzaron sus voces, al corear, “¡Anula tu decisión, aplica el tratado!” “Esta guerra la ganarán las mujeres”.

En el distrito de Kadikoy, en Estambul, los manifestantes se reunieron y portaban retratos de mujeres asesinadas y pancartas. Además de gritar consignas.

El tratado internacional es el primer instrumento supranacional que fija normas obligatorias para evitar la violencia contra las mujeres en más de 30 países.

La Unión Europea y las organizaciones de defensa cuestionaron la decisión; ya que está en peligro los derechos de la mujer. En Turquía las estadísticas de feminicidios han aumentado considerablemente en los últimos 10 años.

El Consejo de Europa lamentó la acción y alegó que la retirada de Turquía del Convenio de Estambul es una “noticia devastadora” y “pone en entredicho la protección de las mujeres” en este país.

El relator del Parlamento Europeo para Turquía, Nacho Sánchez Amor denunció en Twitter que “Este es el verdadero rostro del gobierno turco actual: desprecio completo del Estado de derecho y disminución total de los derechos humanos”.

Dismayed to wake up to news of #Turkey's withdrawal from #IstanbulConvention (by presidential decree!!) This is current 🇹🇷 Gov's real face: complete disregard to #Ruleoflaw, full #backsliding in #HumanRights. Hope @vonderleyen, @eucopresident can see it before another ridicule

— Nacho Sánchez Amor (@NachoSAmor) March 20, 2021