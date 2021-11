Compartir

















Después de una corte la ordenó 13 años atrás, este viernes terminó la tutela del patrimonio de Britney Spears; luego de que la jueza de la Corte Superior del Condado de Los Ángeles, Brenda Penny, aceptó la solicitud de Spears de terminarla durante una audiencia judicial.

La fecha de la corte llega poco más de un mes desde que el padre de Spears, Jamie Spears, quedó suspendido como tutor del patrimonio de su hija. Un cargo que desempeñó desde que se puso en marcha el acuerdo por primera vez en 2009.

«¡Esta semana se volverá muy interesante para mí! No recé por algo más en mi vida», escribió la cantante en una publicación de Instagram a principios de esta semana que posteriormente se eliminó.

Sin embargo, incluso si se concede a Spears su solicitud de poner fin a la tutela, su abogado, Mathew Rosengart, expresó que su batalla legal continuará. Rosengart presentó una petición de 110 páginas el mes pasado en la que solicitaba destituir a su padre, además de solicitar un descubrimiento relacionado con la presunta vigilancia de su cliente.

Tutela de patrimonio de Britney Spears terminó luego de 13 años

Este constituye un resultado directo de la investigación de The New York Times que indica que el padre de la ganadora del Grammy colocó ilegalmente dispositivos de grabación en su habitación sin su consentimiento. CNN no pudo confirmar de forma independiente estas acusaciones. Por otro lado, un abogado del padre de Spears lo negó.

La semana pasada, un nuevo abogado de Jamie Spears, Alex Weingarten, solicitó terminar la tutela sin más compensación financiera para el padre de la cantante.

«Jamie no ve ninguna razón por la que la tutela deba continuar durante un período de tiempo y afirma que no tiene interés en que continúe la tutela», indicaron los documentos. «Esta solicitud no está sujeta a ninguna salvedad. Jamie no permite que esta solicitud esté sujeta a una demanda de liberación o compensación, resulte incondicional».

Durante el verano, la cantante habló públicamente por primera vez sobre su tutela. En esa ocasión indicó a la corte que el arreglo era «abusivo». La estrella del pop también reveló que a lo largo de los años se sintió obligada a actuar, usar anticonceptivos y tomar medicamentos en contra de su voluntad.

«Solo quiero recuperar mi vida. Pasaron 13 años y es suficiente», sentenció en una audiencia en junio.

Se anticipa que Spears asistirá virtualmente a la audiencia; mientras que se espera que cientos de seguidores del cantante realicen una manifestación fuera del juzgado durante la audiencia, el mismo grupo de fans que volvió el hashtag #FreeBritney un movimiento viral.

Spears agradeció a sus seguidores en publicaciones recientes en las redes sociales. Después de la suspensión de su padre, ella tuiteó: «Movimiento #FreeBritney… no tengo palabras… por ustedes y su constante resistencia para liberarme de mi tutela… ¡¡¡mi vida ahora va en esa dirección!!!!!».

También puedes leer: Anakena se alista para cantarle al público venezolano

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestro enlace en Telegram»