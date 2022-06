La plataforma Twitter informó en su propia red social que ya se encuentra disponible el botón de subtítulos en las aplicaciones de la compañía para iOS y Android.

Ya a finales de abril, Twitter anunció que estaba probando un nuevo botón CC para activar y desactivar los subtítulos en los vídeos que disponían de ellos.

La función, por aquel entonces, se estaba aplicando a algunos usuarios en iOS y afirmaron que llegaría pronto a Android.

El nuevo botón de subtítulos aparece en la esquina superior derecha de los vídeos con subtítulos. Los usuarios pueden simplemente tocar el botón de subtítulos o CC del vídeo en la aplicación en Android o iOS para activar o desactivar esta función.

Sin embargo, la nueva función de subtítulos de Twitter no funcionará si el vídeo no incluye subtítulos de forma nativa. Además, esta función no la encontrarás si activste el sonido en tu vídeo.

Asimismo, recalcó que habilitar o deshabilitar los subtítulos en los videos en Twitter representó un proceso un poco complicado, ya que dependía de varios factores; entre ellos, si se activó o desactivó esta función en la configuración de accesibilidad de la aplicación de la plataforma o si estás viendo el vídeo con el sonido on u off.

Cabe recordar que la plataforma en 2020 introdujo los tweets de voz, una nueva manera de publicar mensajes que llegaba de manera exclusiva para los usuarios de iOS. En 2021 también les añadió subtítulos para mejorar la interacción de personas con problemas de audición completa o parcial con este tipo de contenido.

The choice is now yours: the closed caption toggle is now available for everyone on iOS and Android!

Tap the “CC” button on videos with available captions to turn the captions off/on. https://t.co/GceKv68wvi

— Twitter Support (@TwitterSupport) June 23, 2022