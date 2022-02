Diversas fuentes informaron a ESPN que la UEFA despojará a San Petersburgo (Rusia) como sede de la final de la Champions League 2022; tras una reunión extraordinaria de su comité ejecutivo luego del ataque de Rusia contra Ucrania ocurrido este jueves.

El Estadio Krestovsky, sede de la Copa del Mundo de 2018, debía albergar la final de la competición el 28 de mayo; después de que inicialmente se le adjudicara el juego en 2021 antes de que se retrasara un año debido a la pandemia de COVID-19.

Las tropas rusas lanzaron un ataque de gran alcance contra Ucrania el jueves, cuando el presidente Vladimir Putin echó a un lado las condenas y sanciones internacionales y advirtió a otros países que cualquier intento de interferir tendría «consecuencias que nunca se vieron».

Ante esta acción los líderes mundiales condenaron las acciones de Rusia; mientras que la UEFA ahora está preparada para actuar sobre su decisión de organizar la final de la Champions League de esta temporada en San Petersburgo.

La UEFA emitió en un comunicado: «Siguiendo la evolución de la situación entre Rusia y Ucrania, el presidente de la UEFA convocó una reunión extraordinaria del Comité Ejecutivo para las 10 am CET [4 am ET] el viernes 25 de febrero, con el fin de evaluar la situación. y tomar todas las decisiones necesarias.